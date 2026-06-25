Síguenos

Última hora

Campeche

Inquietud en Dzitbalché por ocho muertes en 15 días: ¿qué está pasando?

Yucatán

Verano 2026: quiénes pueden obtener descuentos para viajar en el Tren Maya en Yucatán

En Verano se tienen habilitados los descuentos para viajar en Tren Maya desde Yucatán.

Por Redacción Por Esto!

25 de jun de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Viajar en Tren Maya es accesible y con viajes entre la selva yucateca
Viajar en Tren Maya es accesible y con viajes entre la selva yucateca / Especial

El verano 2026 se perfila como una de las temporadas con mayor movilidad turística en la Península de Yucatán, y el Tren Maya se mantiene como una de las opciones más atractivas para recorrer destinos como Mérida, Valladolid, Chichén Itzá, Izamal y la costa yucateca.

De cara a la temporada vacacional, se prevé la aplicación de esquemas de descuentos y tarifas preferenciales para ciertos grupos de viajeros, con el objetivo de fomentar el turismo nacional y facilitar el acceso al transporte ferroviario en la región.

¿Quiénes pueden acceder a descuentos en el Tren Maya?

Aunque los beneficios pueden variar según la temporada, la disponibilidad y las promociones vigentes, los grupos que comúnmente pueden acceder a tarifas reducidas en servicios de transporte federal en México —y que suelen considerarse en programas turísticos como el Tren Maya— incluyen:

Gobierno de Yucatán y Tren Maya ajustan ruta de trabajo para dar certeza jurídica a obras de carga

Noticia Destacada

Avanza el Tren Maya de carga en Yucatán en medio de nueva etapa de coordinación institucional

  • Adultos mayores con credencial vigente del INAPAM
  • Niñas, niños y menores de edad, en tarifas especiales o descuentos familiares
  • Estudiantes, principalmente en periodos vacacionales o promociones activas
  • Residentes locales en algunas campañas turísticas regionales

Es importante señalar que estos beneficios pueden estar sujetos a cambios, disponibilidad de boletos y lineamientos oficiales del operador del servicio.

Yucatán se prepara para una intensa temporada vacacional con mayor movimiento de pasajeros

Noticia Destacada

Yucatán mantiene diálogo con la Guardia Nacional para garantizar la seguridad en carreteras

Recomendaciones para viajeros en verano 2026

  • Consultar con anticipación los precios y promociones oficiales del Tren Maya
  • Verificar vigencia de credenciales como INAPAM o credencial escolar
  • Comprar boletos en canales oficiales para evitar fraudes
  • Planear rutas con anticipación, ya que la demanda en verano suele aumentar
  • Considerar horarios menos saturados para una mejor experiencia de viaje

Te puede interesar