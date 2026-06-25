Verano 2026: quiénes pueden obtener descuentos para viajar en el Tren Maya en Yucatán

El verano 2026 se perfila como una de las temporadas con mayor movilidad turística en la Península de Yucatán, y el Tren Maya se mantiene como una de las opciones más atractivas para recorrer destinos como Mérida, Valladolid, Chichén Itzá, Izamal y la costa yucateca.

De cara a la temporada vacacional, se prevé la aplicación de esquemas de descuentos y tarifas preferenciales para ciertos grupos de viajeros, con el objetivo de fomentar el turismo nacional y facilitar el acceso al transporte ferroviario en la región.

¿Quiénes pueden acceder a descuentos en el Tren Maya?

Aunque los beneficios pueden variar según la temporada, la disponibilidad y las promociones vigentes, los grupos que comúnmente pueden acceder a tarifas reducidas en servicios de transporte federal en México —y que suelen considerarse en programas turísticos como el Tren Maya— incluyen:

Noticia Destacada Avanza el Tren Maya de carga en Yucatán en medio de nueva etapa de coordinación institucional

Adultos mayores con credencial vigente del INAPAM

con credencial vigente del INAPAM Niñas, niños y menores de edad , en tarifas especiales o descuentos familiares

, en tarifas especiales o descuentos familiares Estudiantes , principalmente en periodos vacacionales o promociones activas

, principalmente en periodos vacacionales o promociones activas Residentes locales en algunas campañas turísticas regionales

Es importante señalar que estos beneficios pueden estar sujetos a cambios, disponibilidad de boletos y lineamientos oficiales del operador del servicio.

Noticia Destacada Yucatán mantiene diálogo con la Guardia Nacional para garantizar la seguridad en carreteras

Recomendaciones para viajeros en verano 2026