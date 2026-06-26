Detienen a dos hombres por la ejecución de una persona en la Central de Abastos de Oxkutzcab

Dos jóvenes fueron detenidos por su presunta relación con un hecho de detonaciones de arma de fuego registrado en las inmediaciones de la Central de Abasto de Oxkutzcab, luego de que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) activara un operativo tras recibir reportes a través del número de emergencias 9-1-1.

De acuerdo con el reporte oficial, tras la alerta, agentes de investigación de la SSP, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), autoridades municipales y fuerzas federales, desplegaron acciones de búsqueda y localización de los presuntos responsables.

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Como resultado del operativo, fueron detenidos David Raymundo “N”, de 20 años de edad y originario de Oxkutzcab, así como Roswell Jael “N”, de 18 años, originario de Mérida.

Durante la intervención, los elementos aseguraron una motocicleta presuntamente relacionada con el caso y un arma de fuego calibre .32, objetos que fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial para continuar con las investigaciones correspondientes.

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Las primeras líneas de investigación señalan que el hecho podría estar relacionado con un conflicto entre particulares; sin embargo, las autoridades mantienen bajo análisis el posible móvil y no han revelado mayores detalles debido a que el proceso continúa en curso.

La SSP informó que las investigaciones seguirán para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los detenidos conforme avance la carpeta correspondiente.