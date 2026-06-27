Hombre cae de su hamaca y queda con posible lesión en la columna en Tizimín

Una movilización de elementos de la Policía Municipal y personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se registró la mañana de ayer, luego de que se reportara a una persona lesionada en un predio ubicado sobre la calle 60 entre 39 y 41 de Tizimín.

De acuerdo con los primeros informes obtenidos en el lugar, el incidente ocurrió cuando una persona sufrió una aparatosa caída desde una hamaca instalada a una altura considerable, lo que provocó que se impactara fuertemente contra el suelo, en donde permaneció tendido por varios minutos hasta que fue auxiliado por sus familiares.

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Tras el reporte al número de emergencias, arribaron elementos de la Policía Municipal, acompañados por el paramédico de la corporación, quien brindó la primera atención prehospitalaria. Durante la valoración inicial, el lesionado manifestó intenso dolor, principalmente en la espalda, situación que hizo sospechar de una posible lesión en la columna vertebral.

Ante el riesgo que representaba mover al paciente sin el equipo adecuado, el paramédico solicitó el apoyo de una ambulancia de la Secretaría de Seguridad Pública para realizar un traslado seguro y evitar complicaciones mayores.

Pocos minutos después arribó la unidad Y-67 de la SSP. El personal especializado procedió a inmovilizar al paciente utilizando el protocolo correspondiente para este tipo de accidentes y posteriormente lo abordó a la ambulancia para trasladarlo al Hospital General de Zona del IMSS de Tizimín.

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En el nosocomio, el lesionado fue sometido a una valoración médica más exhaustiva y a estudios complementarios con el objetivo de descartar fracturas o lesiones en la columna derivadas del fuerte impacto sufrido durante la caída.

Las autoridades no dieron a conocer la identidad de la persona lesionada. El caso quedó como un accidente doméstico y será el personal médico quien determine la gravedad de las lesiones y el tratamiento a seguir; sin embargo, casos de este tipo, de caídas en hamaca, ya se dan de manera frecuente en la ciudad, pero la mayoría no requieren de traslado a un hospital como en este caso.