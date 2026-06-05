“K’íiwik: Feria Turística del Mundo Maya” 2026 cierra en Mérida con casi 5 mil citas de negocios y proyección internacional

Con la participación de 703 asistentes, 309 expositores y un total de 4,876 citas de negocios, concluyó en Mérida el K’íiwik: Feria Turística del Mundo Maya 2026, evento internacional que regresó a Yucatán después de 13 años y que consolidó a la entidad como punto estratégico para la promoción turística y la cooperación regional.

La ceremonia de clausura fue encabezada por el secretario de Fomento Turístico de Yucatán, Darío Flota Ocampo, en representación del gobernador Joaquín Díaz Mena, quien destacó que esta edición permitió fortalecer alianzas comerciales, impulsar la promoción conjunta entre destinos y abrir nuevas oportunidades de crecimiento para el sector turístico del Mundo Maya.

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Durante el encuentro participaron representantes de Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador y de los estados del sureste mexicano, quienes sostuvieron mesas de diálogo y reuniones enfocadas en la comercialización de productos turísticos, atracción de inversiones y desarrollo de estrategias regionales para posicionar al Mundo Maya en los mercados nacional e internacional.

Como parte de las actividades, el programa académico incluyó una conferencia magistral y cinco mesas panel en las que intervinieron 18 especialistas del sector. Entre los temas abordados destacaron la conectividad aérea, el turismo comunitario, la construcción de experiencias auténticas, la preservación del maíz como patrimonio cultural y la cooperación regional como motor económico y social.

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De manera paralela, el Pabellón Yucatán reunió a 45 expositores que mostraron la diversidad de la oferta turística estatal, incluyendo destinos, experiencias culturales, gastronomía y productos que distinguen a Yucatán dentro del turismo nacional e internacional. Además, durante la ceremonia se entregó el Galardón Jaguar del Turismo a la Canaco Servytur Mérida por impulsar hace tres décadas la creación de esta feria turística.

En el cierre del evento también se realizó la entrega de la estafeta de K’íiwik a El Salvador, país que será sede de la edición 2028. Finalmente, Darío Flota Ocampo afirmó que el principal legado de la feria será el fortalecimiento de la colaboración entre los destinos participantes y reiteró que Yucatán continuará impulsando un turismo sostenible que preserve el patrimonio cultural y genere bienestar para las comunidades del Mundo Maya.