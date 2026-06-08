Mundial 2026: Precio de vuelos desde Mérida a la CDMX, Guadalajara y Monterrey

El Mundial de 2026 no solo moverá estadios y aficionados en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, también abrirá una gran oportunidad turística para Yucatán, donde autoridades y empresarios ven a Mérida como un destino ideal para quienes deseen combinar futbol, playa, gastronomía y descanso durante la Copa del Mundo.

Con millones de visitantes esperados en México durante el torneo, el Aeropuerto Internacional de Mérida podría convertirse en una alternativa atractiva para turistas nacionales y extranjeros que busquen escapar unos días del ambiente mundialista y conocer el sureste del país.

¿Cuánto costarán los vuelos de Mérida a las sedes del Mundial 2026?

Aunque los precios cambian constantemente conforme aumenta la demanda, plataformas de viajes y aerolíneas ya muestran tarifas aproximadas para las fechas cercanas al Mundial.

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Vuelos Mérida – Ciudad de México: La capital del país albergará partidos históricos, incluyendo el juego inaugural del Mundial 2026. Actualmente, los vuelos sencillos desde Mérida a la CDMX pueden encontrarse desde los 1,800 hasta los 2,500 pesos en tarifa básica. Los viajes redondos rondan entre 3,500 y 5,000 pesos dependiendo de la anticipación y el equipaje.

Vuelos Mérida – Guadalajara: Guadalajara será una de las sedes más demandadas del torneo y eso ya comenzó a reflejarse en las tarifas aéreas. Hoy es posible hallar vuelos sencillos desde 1,300 pesos, mientras que los redondos para temporada mundialista oscilan entre 3,700 y 5,500 pesos.

Vuelos Mérida – Monterrey: Monterrey también tendrá alta actividad durante la Copa del Mundo. Los vuelos sencillos desde Mérida se ubican actualmente entre 2,200 y 3,000 pesos, mientras que los viajes redondos podrían alcanzar entre 4,400 y 6,500 pesos conforme se acerquen los partidos.

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Recomiendan comprar vuelos con anticipación

Agencias de viaje recomiendan reservar vuelos al menos con seis meses de anticipación para evitar incrementos extremos en tarifas, especialmente en rutas hacia Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

También sugieren monitorear promociones de aerolíneas como Viva Aerobus, Volaris y Aeroméxico, ya que los costos pueden variar diariamente según la ocupación y la cercanía de los partidos mundialistas.