Proyectan hasta 32 fallecidos por accidentes de tránsito durante el verano en Yucatán

El periodo vacacional de verano podría cerrar con al menos 32 personas fallecidas en siniestros de tránsito en Yucatán, de mantenerse la tendencia registrada durante las últimas semanas, advirtió el auditor en seguridad vial René Flores Ayora, quien elaboró una proyección con base en un modelo matemático de Big Data que anticipa un escenario de alta mortalidad en carreteras y vialidades del Estado.

La estimación ya comenzó a cumplirse. Al corte de este fin de semana, 10 personas han perdido la vida, equivalente a casi una tercera parte del saldo previsto para julio y agosto. Entre las víctimas se encuentran ocho motociclistas, un peatón y un automovilista, lo que confirma que quienes viajan en vehículos de dos ruedas continúan siendo el sector más vulnerable.

El especialista alertó que la mayoría de estas tragedias pueden prevenirse, pues más del 90 por ciento de los hechos de tránsito tienen su origen en errores humanos, como el exceso de velocidad, las distracciones, la imprudencia al volante o el consumo de alcohol.

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“Hay que conducir con mucha prudencia y precaución. Las muertes y lesiones graves por los siniestros de tránsito se deben a nuestras malas decisiones”, subrayó.

Incidencia a la baja

Aunque el pronóstico para el periodo vacacional resulta preocupante, los registros del sector salud muestran un ligero descenso en la incidencia general de accidentes. El Boletín de Vigilancia Epidemiológica reporta que, hasta la fecha, las instituciones públicas han atendido 2 mil 206 accidentes de transporte en vehículo automotor, es decir, 112 casos menos que en el mismo periodo del año pasado.

Sin embargo, especialistas advierten que la reducción en el número de percances no se ha reflejado con la misma intensidad en la mortalidad, debido a que muchos de los hechos recientes han tenido consecuencias fatales.

Ante el incremento del flujo vehicular por las vacaciones, recomendaron realizar una revisión mecánica antes de salir a carretera, verificando el estado de neumáticos, frenos, dirección y niveles de líquidos, además de utilizar siempre el cinturón de seguridad y el casco certificado en el caso de motociclistas.

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También insistieron en respetar los límites de velocidad, mantener la distancia entre vehículos y evitar conducir bajo los efectos del alcohol o cualquier otra sustancia que disminuya la capacidad de reacción.

Llamado a la prevención

Yucatán ha mantenido en los últimos años una de las tasas más altas de uso de motocicletas en el país, situación que ha venido acompañada de un aumento en la gravedad de los siniestros viales. Autoridades y especialistas coinciden en que la prevención, el respeto al Reglamento de Tránsito y una conducción responsable siguen siendo las herramientas más eficaces para evitar que las vacaciones concluyan con más familias enlutadas.