Cabildo da luz verde a nuevas licitaciones para rehabilitar parques y mejorar servicios en Mérida

El Cabildo de Mérida aprobó una serie de acuerdos para fortalecer la infraestructura, los servicios públicos y la actualización del marco normativo municipal, entre los que destacan nuevas licitaciones para la rehabilitación de parques, obras de infraestructura urbana, mejoras en mercados públicos y programas de apoyo social.

La presidenta municipal, Cecilia Patrón Laviada, informó que fueron autorizadas licitaciones para intervenir 12 parques más, con lo que suman 60 espacios contemplados dentro del programa Mérida Enchula, considerado el proyecto de recuperación de áreas recreativas más amplio impulsado por el municipio en las últimas dos décadas.

La administración municipal prevé rehabilitar un total de 106 parques de los más de 800 existentes en la ciudad, mediante trabajos de renovación de áreas infantiles, instalación de alumbrado, reparación de banquetas y mejoras en la accesibilidad, con el objetivo de ofrecer lugares más seguros y funcionales para las familias.

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Licitaciones autorizadas

Durante la sesión también se aprobaron licitaciones para ejecutar obras de ampliación y rehabilitación de sistemas de agua potable en comisarías, redes de energía eléctrica, drenaje pluvial, alumbrado público, así como la construcción de cuartos para baño, dormitorios, techos y pisos firmes en beneficio de colonias y comunidades.

Asimismo, se autorizaron procesos para adquirir concreto y emulsión asfáltica destinados a la conservación de calles, además de luminarias LED para continuar con la modernización del sistema de iluminación y la contratación de servicios de fumigación en comisarías para prevenir enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti.

Otro de los acuerdos relevantes fue la aprobación del nuevo Reglamento del Servicio Público de Mercados y Ejercicio del Comercio en Bienes de Uso Común, el cual busca otorgar mayor certeza jurídica a comerciantes y autoridad, además de modernizar la operación de mercados públicos, tianguis y comercio en la vía pública.

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La normativa amplía la vigencia de las concesiones de siete a 15 años y permite que los locatarios designen como beneficiaria a cualquier persona de su elección, además de establecer reglas claras para la asignación, transmisión y revocación de permisos.

Nuevos reglamentos

En la misma sesión fueron presentadas las iniciativas del nuevo Reglamento para la Protección y el Bienestar de la Fauna del Municipio de Mérida y del Reglamento para la Integración y Funcionamiento del Consejo de Cronistas, ambos turnados a comisiones para su análisis antes de regresar al Cabildo para su eventual aprobación.

La propuesta en materia de bienestar animal contempla sanciones administrativas más claras, una mayor protección para especies domésticas y silvestres, el reconocimiento a asociaciones y rescatistas, además de la creación de un padrón para establecimientos dedicados a la venta de animales de compañía y medidas para fomentar la esterilización, adopción y tenencia responsable.

Pruebas visuales gratis

Finalmente, el Ayuntamiento anunció ayer el inicio de la campaña Ver Mejor, mediante la cual ofrecerá pruebas visuales gratuitas a niñas de entre 6 y 12 años. Concluirán el sábado, con el propósito de detectar problemas de visión y contribuir a que inicien el próximo ciclo escolar en mejores condiciones de salud y aprendizaje.