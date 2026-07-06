¿Dónde y a qué hora lloverá en Yucatán hoy lunes 6 de julio? Procivy alerta por tormentas en 15 municipios

El clima en Yucatán estará marcado este lunes 6 de julio por un contraste entre lluvias intensas, tormentas eléctricas y temperaturas de hasta 40° C, de acuerdo con el pronóstico de la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy).

La dependencia informó que estas condiciones serán ocasionadas por la combinación de inestabilidad atmosférica en niveles superiores, el establecimiento de una vaguada y la cercanía de una nueva onda tropical, sistemas que favorecerán precipitaciones de diversa intensidad en gran parte del estado durante la tarde y noche.

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¿En qué municipios de Yucatán lloverá más este lunes 6 de julio?

Procivy pronostica lluvias puntualmente intensas en los municipios de Hunucmá, Tetiz, Kinchil, Celestún, Samahil, Umán, Chocholá, Kopomá, Opichén, Santa Elena, Halachó, Maxcanú, Motul, Dzemul y Telchac Puerto, además de localidades cercanas.

En tanto, se esperan lluvias fuertes en municipios del suroeste, centro y noroeste del estado, incluyendo Mérida, mientras que en el noreste y sureste se prevén precipitaciones moderadas y de manera dispersa.

Las lluvias estarán acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento y podrían prolongarse durante la noche, aunque con una intensidad menor.

Viento fuerte durante las tormentas

El pronóstico también indica que el viento dominará del sureste y noreste, con velocidades de 20 a 30 km/h. Sin embargo, durante las zonas de tormenta podrían registrarse rachas superiores a los 60 km/h, por lo que Protección Civil recomienda extremar precauciones, especialmente al conducir o permanecer cerca de árboles, anuncios espectaculares y estructuras que puedan desprenderse.

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El calor continuará pese a las lluvias

Aunque las precipitaciones ayudarán a refrescar algunas zonas, el ambiente continuará siendo extremadamente caluroso en buena parte de Yucatán.

Las temperaturas mínimas al amanecer oscilarán entre 22 y 26° C, mientras que por la tarde las máximas alcanzarán entre 36 y 40° en el interior del estado y de 34 a 37° en la franja costera.

Así estará el mar en la costa de Yucatán

Para quienes planean acudir a las playas o realizar actividades marítimas, Procivy informó que el oleaje alcanzará alrededor de 1.5 metros de altura en el litoral yucateco.

Las autoridades exhortan a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar cruzar calles inundadas durante las lluvias y tomar precauciones tanto por las tormentas como por las altas temperaturas.