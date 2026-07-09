SSY alerta a yucatecos por enfermedades alérgicas y llama a evitar la automedicación

La Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) llamó a la población a no minimizar síntomas como estornudos frecuentes, congestión nasal, picazón, ronchas o dificultad para respirar, al recordar que podrían ser señales de una enfermedad alérgica que, sin atención médica oportuna, puede derivar en complicaciones graves.

En el marco del Día Mundial de la Alergia, la dependencia destacó que un diagnóstico temprano permite controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Alergia, cerca del 20 por ciento de la población vive con algún tipo de alergia.

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En el caso de México la prevalencia alcanza hasta el 40 por ciento, especialmente entre niños y adolescentes.

La SSY explicó que las alergias se producen por una respuesta exagerada del sistema inmunológico ante sustancias como polen, ácaros, moho, caspa de animales, alimentos, medicamentos o picaduras de insectos.

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Aunque los síntomas más comunes incluyen estornudos, lagrimeo, urticaria e inflamación, advirtió que manifestaciones como hinchazón de la garganta, pérdida del conocimiento o dificultad intensa para respirar pueden indicar un cuadro de anafilaxia, una emergencia médica que requiere atención inmediata.

La dependencia recomendó evitar la automedicación y acudir a valoración médica ante cualquier reacción alérgica. El diagnóstico puede confirmarse mediante pruebas de sangre o cutáneas para identificar los alérgenos y establecer un tratamiento adecuado.