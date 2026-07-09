Yucatán mantiene vigilancia por viruela símica; suman 23 casos

La Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) informó que la vigilancia epidemiológica por viruela símica permanece activa en la entidad, donde hasta la semana epidemiológica 23-24 se tienen 23 casos.

La dependencia señaló que continúa aplicando los protocolos de detección, atención y seguimiento de pacientes, además de mantener un monitoreo permanente para identificar oportunamente nuevos contagios y realizar el rastreo de contactos.

De acuerdo con el sector Salud el comportamiento de la enfermedad se mantiene bajo vigilancia constante por parte del personal de epidemiología y se hizo un llamado a la población para acudir a la unidad más cercana desde la aparición de los primeros síntomas.

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Indicó que un diagnóstico oportuno facilita el tratamiento y contribuye a reducir el riesgo de transmisión.

Entre los principales síntomas de la viruela símica se encuentran fiebre, malestar general, dolor muscular, inflamación de ganglios linfáticos y lesiones o erupciones en la piel.

La SSY recomendó evitar la automedicación, ya que las manifestaciones pueden confundirse con otras enfermedades, por lo que insistió en que el diagnóstico debe realizarse mediante valoración médica y pruebas de laboratorio.

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Las autoridades sanitarias señalaron que el aislamiento temporal de las personas contagiadas, hasta recibir el alta médica, sigue siendo una de las medidas más efectivas para contener la propagación del virus.

Aunque las escuelas permanecen en período vacacional, exhortaron a mantener las medidas preventivas en centros de trabajo, reuniones familiares y otros espacios de convivencia, además de no minimizar los síntomas y buscar atención médica inmediata ante cualquier sospecha.