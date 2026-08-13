Esta colonia de Mérida es de las más antiguas de la ciudad y pocos conocen su historia

Si te preguntaran cuál es la colonia más antigua de Mérida, ¿sabrías responder? La capital yucateca tiene una historia urbana mucho más amplia de lo que parece y, aunque el Centro Histórico concentra algunos de sus barrios más antiguos, existe una zona que destaca por haber sido parte de las primeras etapas de expansión de la ciudad.

Su origen se remonta a una época en la que Mérida comenzaba a crecer más allá de sus límites tradicionales y nuevas calles, viviendas y espacios habitacionales empezaban a transformar el paisaje urbano.

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Con el paso de las décadas, aquella zona se convirtió en una de las colonias más tradicionales de la capital yucateca, pero su historia todavía es desconocida para muchos meridanos.

Chuminópolis, una colonia con historia en Mérida

Ubicada al oriente de Mérida, Chuminópolis surgió como parte del proceso de expansión de la ciudad hacia zonas que, con el paso de los años, fueron incorporándose al desarrollo urbano.

Su historia está relacionada con la transformación de Mérida durante las primeras décadas del siglo XX, cuando el crecimiento de la población y las actividades económicas comenzaron a impulsar la creación de nuevos barrios y colonias alrededor del Centro Histórico.

El nombre de Chuminópolis también se ha convertido en una referencia para identificar una zona tradicional de Mérida, donde todavía pueden encontrarse construcciones y espacios que recuerdan distintas etapas de la evolución urbana de la ciudad.

La relevancia de Chuminópolis no solamente está en su antigüedad, sino en que forma parte de los primeros pasos de la expansión de Mérida más allá de los límites del centro tradicional.

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Mientras el Centro Histórico concentra edificios y barrios de origen colonial, colonias como Chuminópolis representan una etapa posterior de la ciudad, marcada por el crecimiento urbano y la incorporación de nuevos sectores habitacionales.

Por ello, hablar de la colonia más antigua de Mérida requiere distinguir entre los barrios históricos que existen desde la época colonial y las colonias que surgieron posteriormente como parte de la expansión moderna de la ciudad.