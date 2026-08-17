Cecilia Patrón supervisa mejoras en parques y espacios deportivos de Mérida

Con el objetivo de que las familias meridanas cuenten con parques y espacios deportivos dignos, seguros y funcionales al cien, la presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada intensificó las acciones del Ayuntamiento con el programa Mérida Enchula, llevando obras de rehabilitación, iluminación, pintura y mejoramiento a más colonias y comisarías.

“Seguimos enchulando nuestros parques. Porque queremos que duren y que las familias puedan disfrutarlos por muchos años”, expresó la alcaldesa al supervisar los trabajos de remodelación del parque de Chenkú.

Señaló que un parque es mucho más que un espacio físico, pues es el lugar donde una comunidad se encuentra, donde se hacen amistades, conviven las familias y los niños pueden jugar con libertad.

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“El espacio público también es una forma de hacer justicia social. Queremos que cada familia, sin importar en qué colonia viva, tenga acceso a espacios públicos de calidad”, afirmó.

Estos avances para la recuperación de espacios fortalecen la convivencia, el deporte y el sentido de comunidad, una estrategia que permite que las áreas públicas de cada colonia y comisaría se encuentren en las mejores condiciones para ser disfrutados por todos.

Espacios atendidos

Como parte de Mérida Enchula, a la fecha se han intervenido 56 parques y 14 espacios deportivos, de los cuales seis cuentan con domos: Melitón Salazar, Brisas, Unidad Deportiva Morelos, Paseo de las Fuentes, Santa Rosa y Mercedes Barrera.

Actualmente se encuentran en proceso cuatro importantes acciones: la construcción del parque en Altabrisa, con un avance de más del 69 por ciento; la rehabilitación de otro en un fraccionamiento del norte; los trabajos en los baños de la Unidad Deportiva Cordemex; y la mejora de un espacio deportivo en Juan Pablo II, que registra un 98 por ciento.

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A estas acciones se suman 114 parques pintados y 12 canchas terminadas, una inversión en el deporte que se traduce en mejorar la salud, la convivencia y el futuro de las juventudes.

En Chichí Suárez, Cecilia Patrón supervisó además la iluminación de la cancha de futbol, con el propósito de generar mejores condiciones para la práctica deportiva y fortalecer la seguridad y convivencia de las familias.

La alcaldesa subrayó que estas acciones responden a una sola visión, que cada familia pueda disfrutar espacios públicos dignos, funcionales y seguros, independientemente de la zona de Mérida en la que viva.

En ese sentido, hizo un llamado a la ciudadanía a apropiarse de estos espacios y cuidarlos. Recordó que los parques son de las familias y su conservación es una tarea compartida entre gobierno y sociedad.