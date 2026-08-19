A un paso de la gran final, el yucateco Ramahá se despide de MasterChef México

El yucateco Alberto Palomino, mejor conocido como “Ramahá” y originario de Homún, terminó su participación en MasterChef México tras 14 semanas de competencia, al quedar eliminado a un paso de la gran final.

La noche de este martes 18 de agosto estuvo marcada por una intensa competencia de Beneficio y Castigo, en la que los participantes que permanecían en el reality de cocina tuvieron que enfrentarse a uno de los retos más importantes de la temporada. Al final, solo uno tendría que abandonar la competencia antes de conocer al próximo campeón.

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Para mala fortuna del representante de Yucatán, Ramahá fue elegido para participar en el platillo de eliminación junto a Flor, en un duelo decisivo que terminó con la salida del cocinero originario de Homún.

Después de 14 semanas de retos, presión y preparación de distintos platillos, Alberto Palomino quedó fuera de MasterChef México, aunque logró mantenerse entre los participantes que llegaron a las últimas etapas de esta primera edición bajo el formato MasterChef 24/7.

La eliminación generó reacciones entre los seguidores del programa, especialmente entre quienes apoyaron al yucateco durante su recorrido por el reality de cocina más famoso de México. Con su salida, Ramahá se quedó a solo un paso de disputar la gran final.

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¿Cuándo termina MasterChef 24/7?

Tras la eliminación de Ramahá, la competencia entra en su recta final. La Gala de Clausura de MasterChef 24/7 se realizará el domingo 23 de agosto de 2026 a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, a través de Azteca UNO.

En esta gran final se conocerá al ganador de la primera edición del reality bajo el formato 24/7, quien recibirá un premio de 2 millones de pesos mexicanos, además del trofeo que lo acreditará oficialmente como campeón de la temporada.

El millonario premio fue anunciado desde el estreno del programa, por lo que los finalistas se encuentran ante uno de los momentos más importantes de la competencia.

Aunque Ramahá no llegará a la gran final de MasterChef México, el yucateco puso el nombre de Homún y Yucatán en uno de los realities de cocina con mayor audiencia del país y se despidió de la competencia después de mantenerse durante 14 semanas entre los participantes más destacados.