Tren Maya 2026: Este es el sueldo aproximado de los maquinistas

En agosto de 2026 la empresa del Tren Maya abrió la convocatoria para diversos empleos del proyecto de transporte, excepto de maquinistas, la cual es el puesto más destacado.

La oferta laboral contempló perfiles especializados en ingeniería, mantenimiento, transporte, logística, seguridad y otras actividades vinculadas con la operación y conservación de la infraestructura ferroviaria.

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Aunque los salarios pueden cambiar de acuerdo con el puesto, experiencia, funciones y empresa responsable de la contratación, existen rangos aproximados que permiten conocer cuánto podría ganar un trabajador del Tren Maya en 2026.

¿Cuánto gana un maquinista del Tren Maya?

Los maquinistas del Tren Maya cumplen con una gran labor, pues viajan desde Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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Por ello, los sueldos de los maquinistas del Tren Maya rondarían entre 15,000 y 25,000 pesos al mes.

Las plazas formales del gobierno federal incluyen prestaciones superiores a las de la ley, aguinaldo y seguridad social.