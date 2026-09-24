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Yucatán / Mérida

Entrega de lentes gratis en Mérida: así se puede acceder al programa Ver Mejor

Jóvenes de 13 a 25 años podrán acceder al programa Ver Mejor, que contempla pruebas de visión y la entrega gratuita de lentes graduados.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

24 de sept de 2026

2 min

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El Ayuntamiento de Mérida realizará las pruebas de visión los días 1, 2 y 3 de octubre
El Ayuntamiento de Mérida realizará las pruebas de visión los días 1, 2 y 3 de octubre / Especial

El Ayuntamiento de Mérida realizará una nueva edición del programa Ver Mejor, mediante el cual jóvenes de entre 13 y 25 años podrán acceder gratuitamente a lentes graduados, como parte de una estrategia de apoyo a estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad.

La iniciativa busca contribuir al desempeño académico y facilitar las actividades cotidianas de la población juvenil que requiera corrección visual.

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¿Cuándo y dónde serán las pruebas de visión para obtener lentes gratis en Mérida?

Las personas interesadas deberán acudir a las pruebas de visión que se realizarán en las instalaciones de la Dirección de Desarrollo Social y Combate a la Pobreza.

Las fechas y horarios establecidos para esta nueva edición del programa Ver Mejor son los siguientes:

  • Jueves 1 de octubre: de 15:00 a 17:00 horas.
  • Viernes 2 de octubre: de 15:00 a 17:00 horas.
  • Sábado 3 de octubre: de 09:00 a 12:00 horas.

Durante estas jornadas se determinará si los aspirantes requieren lentes graduados para acceder al beneficio.

¿Cuáles son los requisitos para obtener lentes graduados gratis en Mérida?

Los requisitos dependen de la edad de la persona solicitante. Los jóvenes mayores de edad deberán presentar copia de su identificación oficial INE y comprobante de domicilio al momento de realizar el trámite.

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En el caso de los menores de edad, será necesario que acudan acompañados de su tutor legal. Deberán presentar copia del acta de nacimiento del menor, además de la documentación correspondiente del adulto responsable.

El programa está dirigido a personas de 13 a 25 años, por lo que los interesados deberán acudir en las fechas establecidas con la documentación requerida para realizar su prueba de visión.

Para resolver dudas sobre el programa Ver Mejor, el Ayuntamiento de Mérida habilitó el teléfono 999 338 79 54.

La línea ofrece atención de lunes a viernes, de 08:00 a 15:00 horas, donde los interesados podrán solicitar información complementaria sobre el proceso y los requisitos para acceder a los lentes graduados gratuitos.

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