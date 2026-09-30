Denuncian muerte de tres bebés en IMSS de Jalisco; investigan posibles infecciones por Klebsiella

Familiares de tres bebés que murieron en el Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS, en Jalisco, presentaron una denuncia colectiva ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investiguen los fallecimientos ocurridos en el área de Cuidados Intensivos Neonatales.

Uno de los casos corresponde a Anthony Jassiel, un recién nacido de tres semanas que permanecía hospitalizado por un problema intestinal detectado desde su nacimiento. Sus padres señalaron que posteriormente fue aislado y diagnosticado con la bacteria Klebsiella pneumoniae.

El menor murió el 7 de julio. De acuerdo con su acta de defunción, la causa fue una falla multiorgánica asociada con la presencia de Klebsiella pneumoniae y Candida albicans.

¿Qué denuncian las familias de los bebés fallecidos?

Los padres de Anthony presentaron una queja ante el IMSS desde agosto y su representación legal informó que el caso forma parte de una denuncia colectiva que incluye la muerte de otros dos recién nacidos atendidos en la misma área hospitalaria.

El IMSS Jalisco indicó que se encuentra a la espera de los resultados de las investigaciones realizadas por el órgano interno de control.

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Hasta ahora no existe una confirmación oficial de que los tres fallecimientos estén relacionados con un mismo brote bacteriano.

Salud Jalisco descarta por ahora un brote de Klebsiella

La Secretaría de Salud de Jalisco informó que mantiene vigilancia sobre los posibles casos de infección por Klebsiella pneumoniae registrados entre junio y agosto en recién nacidos del Centro Médico Nacional de Occidente.

La dependencia estatal señaló que no tiene reportes que permitan confirmar un brote, aunque dará seguimiento a la denuncia y a la situación epidemiológica dentro del hospital.

👶 Denuncian muerte de tres bebés en IMSS de Jalisco



Familias acudieron a la FGR para que se investiguen tres fallecimientos en el área neonatal. Uno de los menores fue diagnosticado con Klebsiella pneumoniae.



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El caso ocurre después de que en Durango también se reportaran fallecimientos de recién nacidos relacionados con infecciones por Klebsiella pneumoniae, lo que ha incrementado la atención sobre la vigilancia de este tipo de bacterias en unidades hospitalarias.

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