Vecinos exigen seguridad en la colonia Jesús Carranza de Mérida por ocupación de predios abandonados

Vecinos de la colonia Jesús Carranza pidieron mayor vigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ante el aumento de personas en situación de calle que ocupan predios abandonados, algunos de los cuales, según señalaron, terminan convertidos en sitios donde se consumen drogas y ocurren riñas.

La petición surgió luego de la pelea registrada la madrugada del pasado viernes en un predio de la calle 36 x 45, donde una persona resultó herida durante una discusión con otro ocupante, identificado como “El Norteño”.

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De acuerdo con los vecinos, el inmueble llevaba varios años cerrado hasta que fue ocupado por personas en situación de calle. Desde entonces, afirmaron, son frecuentes las rencillas entre quienes permanecen en el lugar.

Los habitantes señalaron que ese no es el único predio abandonado que ha sido ocupado en la zona. Mencionaron otros que incluso han sido incendiados y luego utilizados como refugio.

También expresaron preocupación porque algunos de esos sitios se encuentran cerca de planteles educativos, entre ellos las escuelas Agustín Vadillo Cicero, la Técnica y la Preparatoria Uno de la UADY.

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Por temor a represalias, los habitantes solicitaron omitir sus nombres y aseguraron que algunos de los ocupantes mantienen una conducta agresiva, especialmente cuando consumen bebidas alcohólicas.

Los vecinos consideraron necesario identificar a los propietarios de los predios desocupados y pedirles que coloquen bardas o algún tipo de protección para impedir nuevas invasiones. Advirtieron que, mientras permanezcan abiertos esos espacios, continuarán los conflictos que, aseguran, han alterado la tranquilidad que antes caracterizaba a la colonia.