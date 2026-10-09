Cuatro acusados por intento de homicidio en Montes de Amé, Mérida, se quedarán en prisión preventiva

Cuatro personas fueron vinculadas a proceso por su probable participación en un ataque con arma de fuego ocurrido en la colonia Montes de Amé, en Mérida, donde un hombre resultó lesionado por un proyectil.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que los imputados, identificados como Rubén Ernesto T.M., Rubén Ernesto C.C., Rubí de los Ángeles M.E. y Claudia Cristina C.M., enfrentan cargos por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa cometido en pandilla.

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De acuerdo con la causa penal 607/2026, la agresión ocurrió el pasado 2 de octubre en calles de la mencionada colonia, lo que movilizó a elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y agentes de la Fiscalía estatal.

Las diligencias derivaron en la captura de los cuatro probables involucrados, así como en el aseguramiento de un vehículo y una motocicleta, presuntamente relacionados con los hechos.

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Durante la audiencia realizada en el Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial, los fiscales presentaron los datos de prueba para solicitar que los acusados fueran vinculados a proceso. La autoridad judicial resolvió en los términos solicitados y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Asimismo, los cuatro imputados permanecerán bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada, impuesta previamente y que continuará vigente durante el proceso legal.

El caso seguirá bajo investigación para esclarecer las circunstancias del ataque armado ocurrido en Montes de Amé y determinar las responsabilidades correspondientes.