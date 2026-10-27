Joven resulta lesionada tras choque entre motocicleta y vehículo de la Marina en Felipe Carrillo Puerto

Una joven lesionada y daños materiales superiores a los 10 mil pesos, fue el saldo de un aparatoso accidente en la que se vio involucrado un vehículo de la Secretaria de Marina, cuando presuntamente el operador omitió una señal de tránsito y colisionó con una motocicleta en la que se desplazaba la joven.

Los hechos se registraron en la calle 54 por la avenida Santiago Pacheco Cruz, al ser reportado un aparatoso accidente donde había resultado una joven y que se requería de los servicios de los paramédicos de la Cruz Roja.

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Por lo que en el lugar se pudo indagar que uno de los vehículos involucrados era de la Secretaria de Marina, que se encontraba en operativo de seguridad en conjunto con la policía municipal y que al circular por la zona sobre la calle 54 de norte a sur el chofer de la unidad oficial de la Marina, aparentemente al no respetar su alto al momento de querer cruzar la avenida vino el impacto.

La unidad ligera circulaba sobre la avenida de oriente a poniente cuando fue embestida y proyectada sobre el pavimento, resultando lesionada en una de sus extremidades inferiores y resultar severamente dañado la motocicleta.

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Al sitio también hicieron acto de presencia de elementos de la Dirección de Tránsito Municipal quienes se hicieron cargo de realizar los trabajos periciales para el deslinde de responsabilidades, y la reparación de los daños generados a la unidad ligera.

Ambos vehículos fueron trasladados al corralón municipal para las diligencias correspondientes. La joven fue trasladada al hospital para su atención médica.