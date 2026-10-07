Hallan sin vida a una mujer en un camino de terracería de la Supermanzana 201 de Cancún

Un cuerpo sin vida con signos de violencia fue localizado en las primeras horas de la mañana de este miércoles a un costado de un camino de terracería de la Supermanzana 201, en la entrada de la colonia Cuna Maya.

Los primeros reportes señalaron que se trata del cadáver de una mujer, quien fue agredida en este mismo lugar, en un camino que conecta la avenida 20 de noviembre con la colonia Cuna Maya, a la altura del fraccionamiento Hacienda Real del Caribe.

El hallazgo fue realizado alrededor de las 7:00 de la mañana por operadores de moto taxis que pasaron por este camino y descubrieron que una mujer se encontraba tirada en la orilla de un área de maleza, junto a la basura dejada en este lugar.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron posteriormente y confirmaron que el cuerpo no presentaba signos vitales.

De manera preliminar se indicó que la mujer fue golpeada en la cabeza con una piedra, la cual se encontraba junto al cuerpo con manchas de sangre.