Imputan a otro presunto integrante de La Concordia por extorsión a comerciantes de Ciudad Caucel en Mérida

Otro presunto vinculado con la asociación La Concordia en Mérida fue imputado tras ser presentado ante un Juez de Control por el delito de extorsión, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Tras la ejecución de una orden de aprehensión, resultado de un operativo coordinado entre la FGE y agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Luis Eduardo L.C. fue presentado ante la autoridad judicial, donde se le formularon cargos por su presunta participación en los hechos.

Durante la audiencia inicial, celebrada en el Centro de Justicia de Mérida, los fiscales de litigación expusieron los datos de prueba reunidos dentro de la causa penal 588/2026, con los que buscan acreditar la probable participación del encausado en el delito que se le atribuye.

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De acuerdo con las investigaciones, entre mayo y julio de 2026, el acusado habría acudido en repetidas ocasiones a un puesto ambulante de antojitos ubicado en el fraccionamiento Villa Jardín, en Ciudad Caucel, donde presuntamente se presentó como colaborador de otra persona que actualmente enfrenta un proceso por el mismo delito.

Según los datos expuestos por la Fiscalía, el hombre habría solicitado al comerciante un pago de 300 pesos semanales bajo el argumento de brindarle protección.

Asimismo, presuntamente le habría advertido que tendría impedimentos para continuar trabajando en caso de no entregar el dinero.

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La autoridad ministerial señaló que estos hechos forman parte de las investigaciones relacionadas con presuntas actividades de extorsión contra comerciantes, en las que también estaría involucrada la persona a la que el acusado habría referido como su colaborador.

Durante la diligencia, Luis Eduardo L.C. solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será el próximo 12 de octubre cuando el Juez de Control determine si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso.

Antes de concluir la audiencia, los fiscales solicitaron que el acusado permaneciera bajo la medida cautelar de prisión preventiva, petición que fue concedida por el Juez de Control y que permanecerá vigente durante el tiempo que dure el proceso.

El acusado se mantiene bajo dicha medida cautelar mientras se define su situación jurídica, por lo que será la autoridad judicial la que determine su probable responsabilidad conforme avance el procedimiento penal.