Buscan a Tolentino Chávez, “don Balón”, tras cuatro días desaparecido en Muxupip

A más de cuatro días de haber salido de su domicilio, continúa desaparecido Tolentino Chávez, conocido como don Balón, quien padece Alzheimer y fue visto por última vez el sábado cuando caminaba rumbo al basurero de Muxupip.

Desde que se reportó su desaparición, familiares, vecinos y voluntarios mantienen un operativo de búsqueda en montes, parcelas, brechas y terrenos de Muxupip y zonas aledañas. Las labores se han extendido durante el día y la noche, sin que hasta el cierre de esta edición se tengan noticias sobre su paradero.

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En el operativo participan elementos de la SSP, el grupo Dorados, la unidad de rescate 873 con sistema de drones y autoridades municipales, además de habitantes que se han sumado voluntariamente para realizar el peinado de distintas áreas.

Familiares señalaron que también se han recibido apoyos de habitantes de la colonia Felipe Carrillo Puerto y de otros puntos del municipio, así como del Ayuntamiento de Muxupip, principalmente con el uso de drones. Sin embargo, hasta ahora no se ha obtenido algún indicio que permita localizarlo.

Melisa Canché, familiar del desaparecido, hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse a la búsqueda, debido a que Tolentino lleva días extraviado y, por su padecimiento de Alzheimer, podría encontrarse desorientado y requerir atención.

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La familia también pidió apoyo a habitantes y autoridades de municipios cercanos, como Tixkokob, Cacalchén, Euán y Yaxkukul, debido a que existen veredas y zonas de monte que comunican con esas comunidades.

De acuerdo con los familiares, se mantiene activa la Alerta Plata y se solicita que cualquier información que ayude a ubicar a Tolentino Chávez sea reportada de inmediato al número de emergencias 911 o al 9911101666.