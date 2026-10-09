Abejas atacan a tres personas en el fraccionamiento Brisas de Mérida; hay una mujer sin vida

La poda de un árbol terminó en tragedia la mañana de este viernes en el fraccionamiento Brisas de Mérida, donde un enjambre de abejas atacó a varias personas y dejó como saldo una mujer sin vida y otras dos personas afectadas.

La emergencia se registró en la calle 24, en el tramo comprendido entre las calles 21 y 26 Diagonal. Según los primeros reportes, las víctimas se encontraban realizando labores de poda cuando, presuntamente, perturbaron un enjambre y provocaron la reacción de los insectos.

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La situación movilizó a elementos de la Policía, bomberos y paramédicos, quienes se trasladaron al sitio para brindar atención a los afectados. Los cuerpos de emergencia intervinieron tras el reporte del ataque y comenzaron las labores de auxilio.

Pese a la llegada de los socorristas, una de las víctimas, una mujer, ya había fallecido cuando fue valorada por los paramédicos, quienes confirmaron que no presentaba signos vitales.

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Las otras dos personas también resultaron afectadas por las picaduras; hasta el momento, no se ha precisado su estado de salud.