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Quintana Roo / Sucesos

Adolescente de 14 años resulta lesionada tras choque en la Supermanzana 236 de Cancún

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar y le brindaron los primeros auxilio, para luego realizar su traslado al Hospital General para una revisión médica

Por Gabriel Alcocer

9 de oct de 2026

1 min

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Vecinos auxiliaron a la adolescente mientras llegaban los servicios de emergencia
Vecinos auxiliaron a la adolescente mientras llegaban los servicios de emergencia / Gabriel Alcocer

Una adolescente, de 14 años de edad, quien conducía una motocicleta para dirigirse a su escuela, resultó con lesiones, luego de colisionar contra una camioneta, en un cruce de calles sin señalamientos en la Supermanzana 236.

La estudiante cayó a la cinta asfáltica en el cruce de las calles 130 con 14, en una de las esquinas de la escuela secundaria general número 20, en donde recibió el auxilio de los vecinos en lo que llegaban los servicios de emergencia.

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Posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar y le brindaron los primeros auxilio, para luego realizar su traslado al Hospital General para una revisión médica.

Peritos de la Dirección de Tránsito determinaron que la estudiante provocó el accidente, por no ceder el paso a la camioneta que tuvo a la vista de su lado derecho, en una disposición vial que se aplica en los casos donde no hay señalamiento de alto.

El conductor de la camioneta, de 28 años de edad, de ocupación repartidor, fue trasladado a las oficinas de la Dirección de Tránsito Municipal para el deslinde de responsabilidades.

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