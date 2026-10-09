Hallan a una persona sin vida en la avenida Jacinto Canek de Mérida

Fuerte movilización se registró en la avenida Jacinto Canek en Mérida durante la mañana de este viernes tras el hallazgo de un hombre sin vida sobre una banqueta.

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Los hechos se reportaron en el tramo comprendido entre las calles 46 y 50, donde elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) desplegaron un operativo para atender la situación.

En el lugar, las autoridades acordonaron el área para preservar posibles indicios y llevar a cabo las actuaciones necesarias. La movilización policiaca llamó la atención de las personas que transitaban por este sector de la capital yucateca.

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Hasta el momento, no se ha informado sobre la identidad de la persona fallecida ni las causas de su muerte. Las autoridades mantienen las diligencias para determinar las circunstancias del caso y esclarecer lo ocurrido.