Hombre es detenido en Umán tras presunto robo en tienda de la colonia San Francisco

La intervención de elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de Umán permitió detener a un hombre y recuperar diversos productos que presuntamente fueron sustraídos de una tienda ubicada en la colonia San Francisco.

De acuerdo con el informe oficial, los hechos ocurrieron en un establecimiento localizado sobre la calle 11-A por 22, donde la encargada solicitó el apoyo de una unidad de la Policía Municipal durante un recorrido de prevención y vigilancia.

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La trabajadora señaló que momentos antes un hombre presuntamente había salido del establecimiento sin pagar varios productos y posteriormente emprendió la huida corriendo sobre la calle 22.

Con las características proporcionadas por la encargada, los agentes implementaron un operativo de búsqueda en los alrededores. A pocas cuadras del establecimiento localizaron y aseguraron a un hombre que coincidía con la descripción proporcionada.

Durante la intervención fueron recuperados diversos artículos, entre ellos productos de higiene personal y alimentos, los cuales quedaron relacionados con el procedimiento correspondiente.

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El detenido fue identificado como Marcos M. S., de 45 años y procedente de Mérida, quien fue trasladado al Cuartel Miguel Hidalgo. Ahí quedó a disposición del área jurídica para posteriormente ser presentado ante la autoridad competente.

Por su parte, la encargada del establecimiento manifestó que acudiría ante la Fiscalía General del Estado para realizar el procedimiento correspondiente, una vez concluido el inventario de la mercancía y determinado el faltante.

Las autoridades serán las encargadas de definir la situación jurídica del hombre conforme avance la investigación.