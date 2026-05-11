Síguenos

Última hora

Campeche

Campeche y Escárcega operan con patrullas vencidas en combate a incendios

Yucatán / Sucesos

Reportan presunto intento de asalto armado al Sur de Mérida

Dos personas en motocicleta habrían intentado asaltar a un conductor en la colonia Emiliano Zapata Sur de Mérida.

Por Redacción Por Esto!

11 de may de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

La SSP no ha dado mayor información por el presunto asalto a mano armada en Mérida
La SSP no ha dado mayor información por el presunto asalto a mano armada en Mérida / Cortesía

Una intensa movilización policiaca se registró la tarde de este lunes en el Sur de Mérida, luego de un presunto intento de asalto en el que se habría realizado una detonación de arma de fuego en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada en la colonia Emiliano Zapata Sur.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en el cruce de la calle 171-A con avenida 86, donde unas personas llegaron a bordo de un vehículo Nissan March color blanco.

El saldo del accidente en la Mérida-Cancún es de un muerto y tres heridos

Noticia Destacada

Trágico inicio de semana en la vía Mérida-Cancún: choque deja un muerto y tres heridos

Presuntamente, detrás de ellos arribó una motocicleta con dos personas, una de las cuales descendió y habría intentado cometer un atraco utilizando un arma de fuego.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) llevan a cabo las diligencias en la zona mientras peritos realizaban las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades legales.

Hallazgo en carretera de Yucatán moviliza a policías y SEMEFO tras desaparición de joven

Noticia Destacada

Encuentran sin vida a joven reportado como desaparecido tras asistir a un baile en Xocchel

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente si hubo personas lesionadas durante el incidente.

Te puede interesar