Reportan presunto intento de asalto armado al Sur de Mérida

Una intensa movilización policiaca se registró la tarde de este lunes en el Sur de Mérida, luego de un presunto intento de asalto en el que se habría realizado una detonación de arma de fuego en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada en la colonia Emiliano Zapata Sur.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en el cruce de la calle 171-A con avenida 86, donde unas personas llegaron a bordo de un vehículo Nissan March color blanco.

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Presuntamente, detrás de ellos arribó una motocicleta con dos personas, una de las cuales descendió y habría intentado cometer un atraco utilizando un arma de fuego.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) llevan a cabo las diligencias en la zona mientras peritos realizaban las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades legales.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente si hubo personas lesionadas durante el incidente.