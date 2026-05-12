Parricidio en Yucatán: hombre pasará 25 años preso por asesinar a su padre en Bokobá

Un caso de violencia familiar terminó justicia en el municipio de Bokobá, donde un hombre fue sentenciado a 25 años de prisión tras asesinar brutalmente a su padre a golpes con un palo de madera al interior de un predio de la localidad.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que logró obtener la condena en contra de M.J.H.C., luego de comprobar su responsabilidad en el delito de homicidio en razón del parentesco mediante un procedimiento de juicio abreviado.

Noticia Destacada Controlan fuga de gas en ducto sobre la Mérida–Tetiz y reabren la vialidad

De acuerdo con el expediente de la causa penal 499/2025, los hechos ocurrieron la noche del 24 de agosto de 2025, cuando el ahora sentenciado y la víctima se encontraban dentro de una vivienda en Bokobá.

Durante el ataque, el sujeto golpeó repetidamente a su padre en la cabeza y distintas partes del cuerpo utilizando un palo de madera, provocándole lesiones mortales.

La agresión fue presenciada por una testigo, quien observó cómo el atacante intentó escapar tras la brutal golpiza. Sin embargo, fue retenido por su hermano y otra persona, quienes posteriormente lo entregaron a elementos de la Policía Municipal.

Noticia Destacada Detienen a motociclistas por hacer maniobras imprudentes y circular sin documentos en Tizimín

Paramédicos y autoridades confirmaron más tarde que la víctima falleció a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico derivado de los golpes recibidos.

En audiencia celebrada ante la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial, con sede en Mérida, la autoridad judicial avaló las pruebas presentadas por los fiscales de litigación y, tras la aceptación del procedimiento abreviado por las partes involucradas, emitió el fallo condenatorio.

Además de la pena de 25 años de cárcel, el sentenciado deberá cubrir la reparación del daño a la parte denunciante. También se le suspendieron sus derechos políticos y perdió todo derecho familiar respecto a la víctima.