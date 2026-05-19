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Choque por alcance provoca caos vial en avenida Central de Campeche

Un choque por alcance entre dos vehículos provocó afectaciones al tránsito en el barrio de Santa Ana, luego de que uno de los conductores no lograra frenar a tiempo.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

19 de may de 2026

1 min

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Los conductores llegaron a un acuerdo para el pago de los daños materiales
Los conductores llegaron a un acuerdo para el pago de los daños materiales / Dismar Herrera

Un choque por alcance entre dos vehículos generó afectaciones al tránsito en el cruce de la avenida Central en el barrio de Santa Ana, luego que una de las unidades no lograra frenar a tiempo y terminara impactando a la otra.

El accidente ocurrió sobre la avenida Central entre calle Lázaro Cárdenas, en el fraccionamiento Electricistas donde la distracción de uno de los conductores generó que choque por detrás al otro carro que hizo su alto por el tránsito que tenía delante.

El accidente ocurrió cerca de la gasolinera junto a Bodega Aurrerá de Kalá.

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Ante esto ambas unidades quedaron obstruyendo parcialmente la circulación, lo que provocó caos vial en la zona mientras automovilistas dieron aviso al número de eme llegando posteriormente elementos policiales quienes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, posteriormente los involucrados llegaron a un acuerdo por los daños materiales.

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