Choque por alcance provoca caos vial en avenida Central de Campeche

Un choque por alcance entre dos vehículos generó afectaciones al tránsito en el cruce de la avenida Central en el barrio de Santa Ana, luego que una de las unidades no lograra frenar a tiempo y terminara impactando a la otra.

El accidente ocurrió sobre la avenida Central entre calle Lázaro Cárdenas, en el fraccionamiento Electricistas donde la distracción de uno de los conductores generó que choque por detrás al otro carro que hizo su alto por el tránsito que tenía delante.

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Ante esto ambas unidades quedaron obstruyendo parcialmente la circulación, lo que provocó caos vial en la zona mientras automovilistas dieron aviso al número de eme llegando posteriormente elementos policiales quienes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, posteriormente los involucrados llegaron a un acuerdo por los daños materiales.