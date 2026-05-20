Perro salchicha murió tras ser atacado por una jauría de siete canes en Tekax

Un trágico incidente cobró la vida de una mascota y generó gran indignación entre los habitantes de la colonia San Francisco en el municipio de Tekax. Ayer, un perro de la raza dachshund, popularmente conocido como perro salchicha, murió después de ser atacado por una jauría de canes cuando se encontraba paseando en compañía de su dueña. El hecho fue denunciado y el caso se encuentra siendo atendido por la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE).

De acuerdo con la información obtenida, el ataque ocurrió en la calle 64 entre 43 y 45 de la citada colonia. La ciudadana Mirian M. se disponía a realizar una caminata cotidiana con su mascota cuando una jauría integrada por siete canes salió de un predio y arremetió de forma violenta contra el dachshund. A pesar de los desesperados intentos de la dueña por defender a su animal de compañía, la disparidad de fuerzas hizo imposible el rescate.

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La dueña informó que lamentablemente su perro perdió la vida en el lugar debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por la jauría.

Tras el lamentable suceso, la afectada y sus familiares intentaron entablar un diálogo con el dueño de los animales agresores, identificado como Alfonso L. C., conocido localmente como Ponsi. Sin embargo, según denunciaron los afectados, este hizo caso omiso y se negó a asumir la responsabilidad por el comportamiento de sus canes.

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Ante la falta de empatía y de un acuerdo entre las partes, la propietaria acudió a las instancias legales correspondientes para interponer una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE), quedando asentada la carpeta de investigación GE-944/2026 por el delito de maltrato o crueldad animal.

Vecinos de la zona manifestaron su preocupación e indicaron que estos animales representan un peligro no sólo para otras mascotas, sino también para niños y transeúntes de la colonia San Francisco.