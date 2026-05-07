Moviliza a policías extraño hallazgo en el baño de mujeres del CECyTEY de Hunucmá

Una intensa movilización policiaca y de autoridades educativas se registró la tarde del miércoles en el plantel del CECyTEY de Hunucmá, luego de que estudiantes reportaran el presunto hallazgo de sangre en el baño de mujeres, situación que generó momentos de tensión y alarma entre la comunidad escolar.

De acuerdo con los primeros reportes, personal del plantel ubicado en la colonia Baltazar Ceballos encontró un bulto con manchas de sangre dentro de uno de los sanitarios, por lo que de inmediato se activaron los protocolos de seguridad ante la sospecha de que pudiera tratarse de un feto.

Noticia Destacada Mujer escala una torre de alta tensión de la CFE y desata intenso operativo en el Sur de Mérida

Tras el reporte, al sitio arribaron elementos policiacos y personal especializado, quienes acordonaron el área para realizar las inspecciones correspondientes y recabar información sobre lo ocurrido, mientras alumnos y docentes permanecían en incertidumbre por la situación.

Noticia Destacada Fuga de gas moviliza a policías y cuerpos de emergencia en el mercado de Kanasín

La movilización causó gran expectación entre estudiantes y vecinos de la zona, debido a la fuerte presencia de unidades de seguridad en las inmediaciones del plantel educativo, sin que se revelaran más detalles.