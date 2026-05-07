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Yucatán / Sucesos

Moviliza a policías extraño hallazgo en el baño de mujeres del CECyTEY de Hunucmá

Autoridades realizaron un operativo en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán de Hunucmá.

Por Redacción Por Esto!

7 de may de 2026

1 min

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Autoridades investigaron el extraño hallazgo en el baño del CECyTEY de Hunucmá
Autoridades investigaron el extraño hallazgo en el baño del CECyTEY de Hunucmá / Cortesía

Una intensa movilización policiaca y de autoridades educativas se registró la tarde del miércoles en el plantel del CECyTEY de Hunucmá, luego de que estudiantes reportaran el presunto hallazgo de sangre en el baño de mujeres, situación que generó momentos de tensión y alarma entre la comunidad escolar.

De acuerdo con los primeros reportes, personal del plantel ubicado en la colonia Baltazar Ceballos encontró un bulto con manchas de sangre dentro de uno de los sanitarios, por lo que de inmediato se activaron los protocolos de seguridad ante la sospecha de que pudiera tratarse de un feto.

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Tras el reporte, al sitio arribaron elementos policiacos y personal especializado, quienes acordonaron el área para realizar las inspecciones correspondientes y recabar información sobre lo ocurrido, mientras alumnos y docentes permanecían en incertidumbre por la situación.

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La movilización causó gran expectación entre estudiantes y vecinos de la zona, debido a la fuerte presencia de unidades de seguridad en las inmediaciones del plantel educativo, sin que se revelaran más detalles.

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