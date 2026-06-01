Se derrumba el techo de un hotel al Norte de Mérida

El temporal que afecta a todo el estado genera estragos en la infraestructura urbana y comercial de la ciudad. La tarde de ayer, equipos de emergencia se movilizaron al Norte de Mérida tras registrarse el colapso parcial de una estructura de techo en un hotel de la calle 20-A con 3-C de la colonia Xcumplich.

Se ubican en la zona alta actividad turística y empresarial por su cercanía con plazas comerciales, oficinas corporativas y centros de convenciones. De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, las intensas lluvias que azotan a la ciudad durante las últimas horas ocasionaron acumulación de agua y posibles filtraciones que debilitaron parte de los soportes de una sección del techo falso y plafones en un área común del inmueble.

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Testigos indicaron que un fuerte crujido alertó a las personas que estaban en el edificio antes que una parte considerable de la estructura se desplomara, arrastró escombros, material aislante y cableado eléctrico. El estruendo generó momentos de incertidumbre y obligó a empleados y visitantes a resguardarse ante el temor de una afectación mayor.

Tras el reporte hecho a través de los números de emergencias 9-1-1, se desplegó un operativo en la zona con la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), bomberos y personal especializado de la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy).

A pesar de los aparatoso del incidente, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni víctimas fatales. Los protocolos internos de evacuación del hotel permitieron desalojar oportunamente el área afectada y evitar riesgos para quienes se encontraban en el inmueble.

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Posteriormente, especialistas en gestión de riesgos procedieron a delimitar el área dañada e iniciaron una inspección técnica para evaluar las condiciones de la estructura. El objetivo es descartar afectaciones en vigas principales o daños que puedan comprometer la estabilidad del edificio perteneciente a la cadena internacional Hilton.

El hecho se suma a otros incidentes relacionados con las lluvias registradas recientemente en distintos establecimientos comerciales de Mérida, situación que ha reavivado el debate sobre la capacidad de drenaje, el mantenimiento preventivo y la resistencia de las construcciones ante fenómenos meteorológicos cada vez más intensos en la región.

Entre los incidentes están los de la tienda El Sol, ubicado en la calle 60 con 65 del Centro de Mérida, que dejó una mujer con herida en el hombro. Posteriormente, una parte del plafón de la entrada a la plaza comercial El Patio, en el Oriente de Mérida; sin lesionados.

Mientras continúan las labores de limpieza y evaluación estructural en el hotel, autoridades estatales reiteraron que Yucatán permanece bajo la influencia de sistemas de mal tiempo, por lo que exhortaron a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones de Protección Civil.