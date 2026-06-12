Por presunta trata de personas catearon un domicilio en el fraccionamiento Alejandría de Cancún

La Fiscalía General del Estado llevó a cabo la noche de este jueves un operativo de cateo en una vivienda ubicada en el fraccionamiento Alejandría de Cancún, como parte de una investigación relacionada con presuntos delitos de trata de personas.

La diligencia se realizó sobre la calle Osiris, en el domicilio marcado con el número 46, donde personal de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos de Trata de Personas encabezó las acciones ministeriales, mientras peritos recababan indicios y desarrollaban las investigaciones correspondientes en el inmueble.

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Durante el despliegue, elementos de la Guardia Nacional mantuvieron un operativo de vigilancia en el perímetro para resguardar la zona y garantizar el desarrollo de las diligencias.

De acuerdo con información preliminar, los agentes de investigación habrían obtenido elementos que fortalecen las líneas de investigación contenidas en la carpeta 379/2026. Al concluir la inspección, las autoridades colocaron sellos de aseguramiento en la vivienda, la cual quedó bajo resguardo de la Fiscalía.

Hasta el momento no se ha confirmado la detención de personas durante el operativo. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía General del Estado emita información oficial sobre los resultados de esta intervención y los avances de la investigación.