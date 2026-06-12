Sorprenden a pareja de menores en pleno acto íntimo entre el monte en Tizimín

Una pareja de adolescentes de 17 años terminó en la comandancia municipal de Tizimín, luego de ser sorprendida por elementos de la Policía Municipal en una situación comprometedora al interior de un vehículo estacionado en un camino de terracería al Norte de la ciudad.

Los hechos ocurrieron en una brecha ubicada en las inmediaciones del fraccionamiento Benito Juárez, sobre la calle 48-A por 15, una zona poco transitada que suele ser vigilada por las autoridades debido a reportes relacionados con el depósito clandestino de basura y la presencia de personas durante la noche.

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Durante un recorrido preventivo, los agentes detectaron una camioneta Jeep gris estacionada en el lugar y, al aproximarse para verificar la situación, observaron movimientos sospechosos en su interior del vehículo.

Al realizar una inspección preventiva, los oficiales encontraron a una pareja en una situación considerada impropia y, tras entrevistarse con ellos, confirmaron que ambos tenían 17 años de edad.

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Debido a ello, activaron los protocolos correspondientes para menores, solicitando el apoyo de una mujer policía para brindar acompañamiento y resguardo a la adolescente.

Posteriormente, los jóvenes fueron trasladados junto con el vehículo al Cuartel Morelos, donde se notificó a sus padres o tutores sobre lo descubierto por los agentes.