Hallan el cadáver de un adulto mayor dentro de la Hacienda Actunkoh en Espita

La tranquilidad se vio interrumpida tras el hallazgo sin vida de un adulto mayor al interior de la Hacienda Actunkoh, ubicada en el municipio de Espita, lo que generó una movilización de cuerpos policiacos y autoridades ministeriales.

De acuerdo con los primeros informes, el hombre, de aproximadamente 83 años de edad, fue localizado sin signos vitales en una zona cercana a la propiedad, situada a unos tres kilómetros de la capilla de San Isidro, sobre un camino de terracería de difícil acceso.

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El hallazgo fue realizado por el encargado del sitio, identificado como Gilberto C. C., quien al arribar para iniciar sus labores diarias encontró a su compañero, conocido como Héctor, inmóvil y sin respuesta, por lo que dio aviso inmediato a las autoridades correspondientes.

Según relató el trabajador, la última vez que tuvo contacto con el adulto mayor fue el pasado viernes, situación que hace presumir que el deceso pudo haber ocurrido varios días antes del descubrimiento. Debido al tiempo transcurrido, las autoridades iniciaron los protocolos correspondientes para esclarecer lo sucedido ya que el cuerpo estaba en estado de descomposición.

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Elementos de la Policía Municipal de Espita fueron los primeros en arribar al lugar, procediendo a acordonar el área para preservar posibles indicios, mientras agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) brindaron apoyo en el resguardo del perímetro y facilitaron las labores de investigación.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), acompañado de peritos especializados, se presentó en el sitio para llevar a cabo las diligencias de ley, incluyendo el procesamiento de la escena y el levantamiento del cuerpo lo cual demoro varias horas por la distancia del sitio.