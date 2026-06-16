Menor termina en el hospital tras recibir un disparo en el monte en Chapab

Un adolescente terminó herido por un disparo de escopeta en el municipio de Chapab, en un hecho ocurrido cerca de un apiario ubicado en la zona norte de la comunidad y que ya es investigado por las autoridades.

De acuerdo con información difundida, el propietario de las colmenas se encontraba realizando labores de vigilancia durante la tarde debido a la presencia frecuente de animales silvestres.

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Según la versión preliminar, el hombre escuchó ruidos entre la maleza y observó movimiento entre los arbustos, por lo que presuntamente pensó que se trataba de un venado. Ante ello accionó una escopeta en dirección al monte, sin percatarse de que en ese sitio se encontraba un menor de edad.

Tras el disparo, el apicultor descubrió que el proyectil había alcanzado a un adolescente que aparentemente participaba en actividades de cacería junto con su padre en las inmediaciones del terreno.

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El menor presentó una lesión en el brazo izquierdo causada por perdigones, por lo que familiares y pobladores solicitaron apoyo médico de inmediato. El adolescente fue llevado primero al Centro de Salud de Chapab, donde recibió atención inicial para controlar la herida.

Debido a la lesión y para descartar mayores complicaciones, posteriormente fue trasladado al Hospital San Miguel de Oxkutzcab, donde quedó bajo observación médica especializada.