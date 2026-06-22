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Conato de incendio en una pipa en el Periférico de Mérida moviliza a Bomberos de la SSP

La SSP atendió el conato de incendio en una pipa sobre el lateral del Periférico de Mérida.

Por Redacción Por Esto!

22 de jun de 2026

1 min

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Fuego en pipa sobre el Periférico de Mérida es sofocado por Bomberos de la SSP
Fuego en pipa sobre el Periférico de Mérida es sofocado por Bomberos de la SSP / Especial

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que este día se atendió un conato de incendio en un camión tipo pipa que circulaba sobre la lateral del kilómetro 44 del arroyo exterior del Periférico de Mérida.

El incidente se registró cuando el conductor de la unidad detectó la presencia de humo en la parte baja del vehículo mientras transitaba por la zona. Ante la situación, decidió detener su marcha de forma preventiva, estacionarse en un área segura y solicitar apoyo a los servicios de emergencia.

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Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos la SSP, quienes realizaron las maniobras necesarias para controlar el fuego, el cual se concentró en el área de la batería y el neumático de refacción del vehículo.

El siniestro fue contenido rápidamente, evitando que se propagara a otras partes de la unidad o que generara mayores riesgos para automovilistas que circulaban por la zona del Periférico de Mérida.

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Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas ni daños a la vía pública. Una vez sofocado el incendio, se brindaron las facilidades correspondientes para el retiro de la unidad mediante el servicio de grúa.

La zona fue asegurada temporalmente durante las labores de atención, pero posteriormente fue liberada al restablecerse la seguridad en la circulación.

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