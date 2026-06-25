Mototaxi vuelca tras chocar contra una camioneta en Umán; hay tres personas lesionadas

Un accidente de tránsito registrado en la colonia San Felipe de Umán movilizó a elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad, luego de que un mototaxi terminara volcado tras ser impactado por una camioneta.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hecho ocurrió en la calle 27 por 4 y 6, donde presuntamente el conductor de una camioneta no respetó la señal de alto e invadió la vía de preferencia, provocando el choque contra la unidad de transporte.

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Tras la colisión, el mototaxi perdió estabilidad y terminó volcado sobre uno de sus costados, por lo que elementos municipales acudieron de inmediato para asegurar el área, brindar apoyo y coordinar la atención de los involucrados.

El accidente dejó como saldo a tres personas lesionadas. Entre ellas, una mujer de 37 años que presentó crisis nerviosa y golpes contusos; un menor de 11 años con lesiones policontundidas; así como el conductor del mototaxi, quien fue valorado por paramédicos ante una posible fractura de clavícula.

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Servicios de emergencia arribaron al sitio para realizar las evaluaciones correspondientes y proporcionar atención prehospitalaria a los afectados.

Posteriormente, representantes de la aseguradora de uno de los vehículos involucrados acudieron al lugar para realizar las diligencias y buscar un acuerdo entre las partes involucradas en el percance.