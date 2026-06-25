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Mototaxi vuelca tras chocar contra una camioneta en Umán; hay tres personas lesionadas

El conductor de una camioneta no respetó la señal de alto, provocando el impacto del mototaxi en la colonia San Felipe en Umán.

Por Redacción Por Esto!

25 de jun de 2026

1 min

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Paramédicos atendieron a las personas lesionadas tras el choque en Umán
Paramédicos atendieron a las personas lesionadas tras el choque en Umán / Cortesía

Un accidente de tránsito registrado en la colonia San Felipe de Umán movilizó a elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad, luego de que un mototaxi terminara volcado tras ser impactado por una camioneta.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hecho ocurrió en la calle 27 por 4 y 6, donde presuntamente el conductor de una camioneta no respetó la señal de alto e invadió la vía de preferencia, provocando el choque contra la unidad de transporte.

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Tras la colisión, el mototaxi perdió estabilidad y terminó volcado sobre uno de sus costados, por lo que elementos municipales acudieron de inmediato para asegurar el área, brindar apoyo y coordinar la atención de los involucrados.

El accidente dejó como saldo a tres personas lesionadas. Entre ellas, una mujer de 37 años que presentó crisis nerviosa y golpes contusos; un menor de 11 años con lesiones policontundidas; así como el conductor del mototaxi, quien fue valorado por paramédicos ante una posible fractura de clavícula.

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Servicios de emergencia arribaron al sitio para realizar las evaluaciones correspondientes y proporcionar atención prehospitalaria a los afectados.

Posteriormente, representantes de la aseguradora de uno de los vehículos involucrados acudieron al lugar para realizar las diligencias y buscar un acuerdo entre las partes involucradas en el percance.

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