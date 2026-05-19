Soraya "N" vinculada a proceso en Reynosa

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo vinculación a proceso en contra de Soraya "N", por su probable participación en el delito de introducción ilícita de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

La Fiscalía Federal en la entidad inició carpeta de investigación tras recibir una llamada telefónica en la que personal de la Agencia Nacional de Aduanas México informó que, en el Puente Internacional Benito Juárez-Hidalgo, ingresó una persona a bordo de un vehículo que obtuvo semáforo rojo en el registro aduanero, motivo por el cual se realizó la revisión correspondiente.

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En colaboración con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, las autoridades aduanales localizaron en la cajuela del vehículo 10 cajas con 500 cartuchos útiles cada una. Al no contar con el permiso correspondiente, detuvieron a Soraya "N" y la pusieron a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad.

Posteriormente, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, presentó los datos de prueba necesarios para obtener vinculación a proceso, además de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa, Tamaulipas, con un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

La #FGR a través de la @FGR_Tamps, obtuvo vinculación a proceso contra Soraya “N”, por su probable participación en el delito de introducción ilícita de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas. En colaboración con el @GabSeguridadMX, autoridades aduanales localizaron en… pic.twitter.com/dtJswHZyVx — FGR México (@FGRMexico) May 19, 2026

A la persona mencionada se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.