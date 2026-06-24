Sentencian a un hombre a 37 años de prisión por un homicidio en Chumpón

Una sentencia de 37 años con 6 meses, de prisión fue lo que concedió un juez en contra de Wilberth Ivan de la Torre Martínez alias el “Yomi” por el delito de homicidio calificado en agravio de una persona con identidad reservada, cuyo cuerpo embolsado fue arrojado en el paraje de Chumpon a principio de mes de enero del 2024.

De acuerdo a información dada a conocer por la Fiscalía General del Estado a través de un comunicado refiere que tras presentar las pruebas pertinentes durante la audiencia de Juicio Oral, obtuvo fallo condenatorio en contra de Wilberth Iván de la Torre Martínez, alias “Yomi”, por el delito de homicidio calificado, en agravio de un masculino de identidad reservada. En consecuencia, deberá cumplir una pena privativa de la libertad de 37 años y seis meses.

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La sentencia fue dictada por hechos ocurridos el 21 de enero de 2024, cuando el ahora sentenciado, en compañía de dos sujetos más, acudió al domicilio de la víctima, ubicado en la colonia Yax-Tulum, en el municipio de Tulum, luego de sacarlo por la fuerza del inmueble, lo trasladaron a un predio localizado en Felipe Carrillo Puerto.

En ese lugar, los agresores sometieron al masculino a un interrogatorio y lo golpearon con una tabla, al atribuirle vínculos con un grupo delictivo. Acto seguido, lo privaron de la vida y colocaron sus restos en una bolsa de color negro, la cual abandonaron en el paradero del crucero de Chumpón.

Finalmente la representación social señaló que las investigaciones permitieron establecer que el móvil de la agresión estuvo relacionado con actividades de narcomenudeo.