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Yucatán / Sucesos

Trabajador queda lesionado tras recibir descarga eléctrica en una vivienda de Mérida

Un trabajador de construcción sufrió una descarga eléctrica en la colonia Benito Juárez Oriente de Mérida.

Por Redacción Por Esto!

27 de jun de 2026

1 min

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El trabajador fue trasladado de emergencia a un hospital
El trabajador fue trasladado de emergencia a un hospital / Especial

Un trabajador de la construcción resultó gravemente lesionado luego de sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba labores en una vivienda ubicada en la colonia Benito Juárez Oriente, lo que provocó la movilización de equipos de emergencia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se encontraba en el segundo piso del inmueble cuando, aparentemente por un descuido, hizo contacto con una línea de energía eléctrica, lo que provocó que recibiera una descarga que lo dejó con lesiones de consideración.

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El incidente generó la rápida intervención de elementos de rescate de la SSP, quienes arribaron al lugar para brindarle atención prehospitalaria. Paramédicos realizaron maniobras de auxilio y lograron estabilizar al trabajador antes de su traslado.

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Posteriormente, el lesionado fue llevado de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por el contacto con la corriente eléctrica.

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