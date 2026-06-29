Desaparecen dos trabajadores de CFE en Hidalgo; hallan abandonadas sus camionetas en Acaxochitlán

Dos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fueron reportados como desaparecidos en Hidalgo, luego de que se perdió comunicación con ellos cuando transitaban por la autopista México-Tuxpan, a la altura de Acaxochitlán.

Los empleados fueron identificados como Adolfo López Saldaña, agente comercial de la Agencia Sahagún y originario de Izúcar de Matamoros, Puebla, y Marco Antonio Sarmiento García, sobrestante de ISC Huauchinango. Ambos fueron vistos por última vez el viernes 26 de junio.

¿Qué se sabe de la desaparición de los trabajadores de CFE?

De acuerdo con los primeros reportes, los trabajadores salieron de Huauchinango, Puebla, y posteriormente se perdió contacto con ellos en territorio de Hidalgo. Su última ubicación conocida fue sobre la autopista México-Tuxpan, en el tramo cercano a Acaxochitlán.

Tras la desaparición, compañeros de los empleados integraron una célula de búsqueda para apoyar las labores de localización. A estas acciones también se sumaron autoridades de Huauchinango, Puebla, elementos de la Guardia Nacional y personal de la Fiscalía General de la República.

Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial el paradero de Adolfo López Saldaña ni de Marco Antonio Sarmiento García.

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¿Dónde fueron localizadas las camionetas de los empleados?

Durante la tarde del 28 de junio, autoridades localizaron las camionetas en las que presuntamente viajaban los trabajadores. Los vehículos fueron hallados abandonados en la zona conocida como La Mesa, en Acaxochitlán, Hidalgo.

Después del hallazgo, policías acordonaron el área para preservar la zona y permitir el trabajo de peritos. Las autoridades realizaron el levantamiento de indicios como parte de la investigación para esclarecer qué ocurrió con los empleados de la CFE.

El hallazgo de las unidades aumentó la preocupación entre familiares, compañeros y habitantes de la región, quienes mantienen la difusión de los datos de ambos trabajadores para recibir información que ayude a su localización.

¿Qué dijo CFE sobre la desaparición de sus trabajadores?

La Comisión Federal de Electricidad informó que colabora con las autoridades encargadas de la búsqueda y que brinda apoyo a las familias de los trabajadores desaparecidos.

La empresa señaló que dará seguimiento al caso y refrendó su compromiso con la integridad de su personal. También indicó que mantiene coordinación con las instituciones correspondientes para aportar la información necesaria dentro de las investigaciones.

Mientras continúan los operativos, familiares y compañeros pidieron a la ciudadanía compartir cualquier dato útil con las autoridades. La búsqueda sigue activa en Hidalgo y Puebla, sin que hasta ahora exista una versión oficial sobre las causas de la desaparición.

IO