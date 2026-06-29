Detienen a tres hombres en Dzilam de Bravo con 250 kilos de pepino de mar

Un operativo de vigilancia marítima contra la pesca ilegal en la costa de Yucatán terminó con la detención de tres personas y el aseguramiento de 250 kilogramos de pepino de mar, además de diversas especies en veda y equipo utilizado para pesca submarina, informó la Secretaría de Marina a través de la Armada de México y la Novena Zona Naval.

Los hechos ocurrieron el pasado 26 de junio, durante recorridos de inspección realizados en coordinación con personal de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) en la zona marítima de Dzilam de Bravo.

De acuerdo con el reporte oficial, elementos navales a bordo de una patrulla interceptora y una embarcación tipo Defender detectaron una embarcación pesquera menor que no contaba con matrícula visible y en la que viajaban tres personas.

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Al solicitarles una inspección de verificación, los tripulantes hicieron caso omiso, por lo que el personal naval inició un seguimiento controlado hasta lograr su aseguramiento aproximadamente a dos millas náuticas —equivalentes a 3.7 kilómetros— al noroeste de Dzilam de Bravo.

Durante la revisión de la embarcación, las autoridades localizaron 250 kilogramos de pepino de mar, especie protegida durante periodos de veda, así como tres kilogramos de pulpo en veda y tres kilogramos de boquinete.

Además, fueron encontrados diversos objetos relacionados con actividades de pesca submarina, entre ellos cuatro pares de aletas, dos boquillas de respiración, cuatro snorkel, dos visores, un compresor de aire, aproximadamente 100 metros de manguera, tres arpones y dos hawaianas.

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En el lugar también fue localizada una bolsa pequeña con hierba verde con características similares a la marihuana, por lo que las tres personas detenidas, la embarcación y todo el material asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

La Secretaría de Marina informó que a los detenidos se les dieron a conocer sus derechos y se les realizó una valoración médica, determinando que se encontraban en buen estado de salud.