Hallan cuerpo en terreno baldío de colonia Avante en Cancún

El cuerpo de un masculino fue hallado al interior de un terreno baldío a escasos metros de la avenida José López Portillo, próxima a la entrada de la colonia Avante. De acuerdo con testimonios, el cuerpo fue visualizado alrededor de las 11 de la mañana y las autoridades fueron alertadas a través del 911 en una llamada anónima.

Hasta el lugar se movilizaron elementos de la policía municipal, grupo de búsqueda, Ejército Mexicano y Policía Estatal para conocer los hechos.

Noticia Destacada Alarma contaminación del río Candelaria

Momentos después, familiares del occiso llegaron a la trágica escena, donde reconocieron al cuerpo como su familiar.

Posteriormente, arribaron elementos del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para el levantamiento del cuerpo.

Elementos de Servicios Periciales revisaron el cuerpo, verificaron que no tenía huellas de violencia, al parecer se trató de una muerte por paro cardiaco.

Familia reconoce a víctima en escena trágica

Durante las primeras investigaciones la Policía Ministerial se entrevistó con familiares quienes indicaron que desde hace 20 años padecía del corazón. El hombre de alrededor de 45 años, también estaba enfermo de cirrosis.

El cuerpo fue llevado al Semefo, posteriormente será recuperado por alguna funeraria a la que los familiares pidan servicio.