Rescatan a bañista arrastrado por el oleaje en Playa Delfines de Cancún

Momentos de tensión se vivieron en Playa Delfines por un bañista que fue arrastrado por la corriente y tuvo que recibir el auxilio de guardavidas de la Dirección de Protección Civil, quienes utilizaron una tabla de rescate para poder sacarlo del mar.

La situación de emergencia se registró en el transcurso de la tarde del domingo, cuando varias personas pidieron ayuda, al percatarse que un joven era arrastrado por el oleaje hacia una parte profunda y tenía problemas para mantenerse a flote.

Ante los gritos de auxilio, los guardavidas que se encontraban en el puesto de auxilio de la playa corrieron hasta la zona donde se requería de su intervención e ingresaron al mar con una tabla de surf, para brindar ayuda a una persona adulta.

La Dirección de Protección Civil informó que por este motivo fue activado el protocolo de rescate acuático, con lo que lograron poner a salvo a la persona, hasta llevarla a la orilla de la playa. Al ser valorado su estado de salud, detectaron que únicamente tenía cansancio por el esfuerzo que realizó para mantenerse a flote.

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Los visitantes que se encontraban disfrutando de un día de playa, observaron los momentos de alarma que se registraron durante las maniobras de los guardavidas para poder trasladar al bañista en apuros a una zona segura, utilizando una tabla de surf de rescate.

El bañista no requirió de atención médica y únicamente se repuso del susto para continuar su día de descanso en la orilla del mar.

Las autoridades de Protección Civil mantienen una campaña para prevenir este tipo de situaciones con la difusión de medidas de prevención, como el respetar las indicaciones de los guardavidas, evitar ingresar al mar bajo los efectos del alcohol y mantenerse atentos a las condiciones del mar.

Los recorridos de vigilancia fueron reforzados en el transcurso del fin de semana por la mayor afluencia de personas, con principal atención en las playas Delfines, Marlín y San Miguelito, las cuales registran el mayor índice de situaciones de emergencia.