Lluvias no pararían en Yucatán este fin de semana: Onda Tropical afectaría este sábado y domingo

El clima en Yucatán estará marcado por lluvias, altas temperaturas y rachas de viento durante este fin de semana, de acuerdo con el pronóstico del Centro Hidrometeorológico Regional "Mérida".

La influencia de una onda tropical y posteriormente una vaguada favorecerán precipitaciones en gran parte del estado entre el sábado 11 y el domingo 12 de julio.

Aunque continuarán las condiciones calurosas durante el día, las lluvias podrían presentarse con intensidad en diversas regiones, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y tomar precauciones al conducir o realizar actividades al aire libre.

Para este sábado, el desplazamiento de la onda tropical número 18 sobre la Península de Yucatán generará lluvias puntuales muy fuertes en las zonas centro, oriente y sur del estado.

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Además de las precipitaciones, el ambiente continuará caluroso a muy caluroso durante el día, mientras que durante la madrugada y el amanecer se espera un ambiente cálido.

En cuanto al viento, predominarán corrientes del este-sureste, que cambiarán por la tarde hacia el noreste, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora, principalmente en la zona costera.

El domingo, una vaguada sobre la Península de Yucatán mantendrá la probabilidad de lluvias, aunque con menor intensidad que el día anterior.

Se esperan chubascos en el centro, oriente y sur de Yucatán, acompañados nuevamente por un ambiente caluroso a muy caluroso durante el día y cálido al amanecer.

Los vientos seguirán del este-sureste, cambiando por la tarde al noreste, con rachas de hasta 50 km/h en la costa yucateca.

Recomiendan tomar precauciones

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población durante este fin de semana:

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Extremar precauciones al conducir debido a la reducción de visibilidad y posibles encharcamientos.

Evitar cruzar calles inundadas o zonas con corrientes de agua.

Mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor calor.

Estar atentos a las actualizaciones del pronóstico y avisos emitidos por las autoridades de Protección Civil.

Durante este fin de semana, las lluvias serán el fenómeno más relevante en Yucatán, especialmente el sábado, cuando podrían registrarse precipitaciones de fuerte intensidad en buena parte del territorio estatal, mientras que el calor persistirá pese a las condiciones de inestabilidad atmosférica.