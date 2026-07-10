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España se muestra furiosa, derrota a Bélgica y obtiene pase a las semifinales del Mundial 2026

La Selección Española se medirá ante la poderosa Francia el próximo martes 14 de julio en Dallas, en punto de las 13:00 horas del centro de México (14:00 h en Quintana Roo).

Por Redacción Por Esto!

10 de jul de 2026

1 min

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Mikel Merino se convirtió en el héroe ante Bélgica en los últimos minutos de juego.
Mikel Merino se convirtió en el héroe ante Bélgica en los últimos minutos de juego. / Foto: AFP

España alcanzó este viernes por segunda vez en su historia las semifinales del Mundial al ganar 2-1 a Bélgica en el SoFi Stadium de Los Ángeles, gracias a un gol in extremis de Mikel Merino (88'), ya héroe en octavos ante Portugal (1-0, 90+1).

Fabián Ruiz adelantó España a la media hora de juego y Charles De Ketelaere igualó antes del descanso (40+1'), con el primer gol encajado por la Roja en el torneo.

Fabián Ruiz abrió el marcador y España firmó su boleto a las semifinales.
Fabián Ruiz abrió el marcador y España firmó su boleto a las semifinales. / Foto: AFP

En el minuto 71 los Diablos Rojos perdieron a su portero Thibaut Courtois, sobresaliente hasta entonces, por una lesión en el muslo izquierdo. Le sustituyó Senne Lammens.

Su rechace, tras un tiro desde fuera del área de Pau Cubarsí, lo convirtió Merino para dar el pase a España.

La Roja jugará el martes, en Dallas, por un puesto en la final contra la actual subcampeona Francia.

Aquí puedes seguir los resultados de Cuartos de Final

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