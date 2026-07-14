Realizan en Mérida la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil: EN VIVO

El Gobierno de Yucatán realiza la Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil e instala el Puesto de Comando en Mérida, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno ante las lluvias y las condiciones meteorológicas que afectan al estado.

La reunión permite definir acciones preventivas y de respuesta para proteger a la población y dar seguimiento permanente a la evolución del fenómeno.

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Durante la sesión, representantes de dependencias estatales, federales, municipales y de las fuerzas armadas analizan los reportes más recientes sobre las precipitaciones, revisan los pronósticos meteorológicos y evalúan las afectaciones registradas en distintos municipios.

Asimismo, establecen estrategias para agilizar la atención de emergencias y fortalecer la comunicación entre las instituciones involucradas.

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Además, con la instalación del Puesto de Comando, las autoridades mantienen un monitoreo permanente de las condiciones del tiempo, coordinan la operación de refugios temporales cuando es necesario y supervisan la atención a los servicios básicos, la infraestructura estratégica y las zonas con mayores afectaciones.