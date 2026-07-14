Animales podrían ser reconocidos como “seres sintientes” en Quintana Roo

Dos iniciativas fueron turnadas a la Comisión Permanente de la XVIII Legislatura de Quintana Roo con el objetivo de ampliar la protección animal y fortalecer los mecanismos de donación altruista de alimentos en el estado.

Una de las propuestas plantea reformar el Código Civil de Quintana Roo para reconocer a los animales como “seres sintientes”, con lo que dejarían de ser considerados únicamente bienes muebles dentro de la legislación. La iniciativa ciudadana, promovida por Carlos Marcelo Baquedano Gorocica, busca armonizar el marco civil con la Ley de Protección y Bienestar Animal estatal.

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El planteamiento también contempla establecer disposiciones más claras sobre la responsabilidad de los propietarios cuando animales feroces escapen, así como los procedimientos relacionados con la apropiación de ejemplares domésticos, con el propósito de brindar mayor certeza jurídica en estos casos.

De aprobarse esta modificación se reconocería legalmente que los animales tienen la capacidad de experimentar dolor, estrés, sufrimiento y bienestar, por lo que no deberían ser tratados únicamente como objetos o bienes pertenecientes a una persona.

En materia jurídica, este cambio podría modificar la manera en que se interpretan las responsabilidades y obligaciones de los dueños, al reforzar la protección contra el maltrato, abandono o negligencia. Además, permitiría incorporar medidas enfocadas en el bienestar animal, como condiciones adecuadas de cuidado, alimentación, atención médica y protección ante situaciones de riesgo.

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Otro planteamiento

La segunda iniciativa, presentada por el diputado presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, propone actualizar la Ley para Fomentar la Donación Altruista de Alimentos del Estado de Quintana Roo.

Entre sus alcances, busca incorporar lenguaje con perspectiva de género y ampliar el destino de los productos entregados, para que también puedan beneficiar a centros donde se resguardan animales en cautiverio. Asimismo, plantea formalizar estos apoyos mediante convenios y otorgar al Sistema DIF la facultad de reconocer cada año a los donantes más destacados.