Posible feminicidio sacude a Kanasín tras el hallazgo sin vida de una mujer en Cielo Alto

El hallazgo de una mujer sin vida en su vivienda del fraccionamiento Cielo Alto, movilizó a equipos de emergencia, la mañana de ayer, donde acudieron también agentes de la Policía Municipal de Kanasín y Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Los oficiales, al confirmar el hecho delimitaron el área para preservar la escena y evitar la alteración de posibles indicios. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), junto con elementos de la Policía Estatal de Investigación y Servicios Periciales, se hizo cargo de las diligencias. Hablaron con vecinos y recopilaron evidencias para tratar de establecer las circunstancias en las que ocurrió el deceso.

Según información obtenida, es una mujer joven que residía en el inmueble junto con sus hijos. Entre los habitantes de la zona surgió la versión de que podría tratarse de un suicidio; sin embargo, esa hipótesis no fue confirmada oficialmente.

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Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones y pusieron en marcha los protocolos correspondientes para descartar que se haya cometido algún delito, incluido un posible feminicidio. Concluidas las labores ministeriales, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) se encargó de las labores para el levantamiento del cuerpo.

Lo trasladó a sus instalaciones en el Complejo de Seguridad, ubicado en el kilómetro 46.5 del periférico poniente de Mérida. Allí se le practicará la autopsia de ley que permitirá determinar la causa exacta del fallecimiento y complementará el expediente.

Van cuatro feminicidios

Aunque Mérida y otras zonas de Yucatán suelen ser reconocidas por sus bajos índices de delitos de alto impacto en espacios públicos, la violencia contra las mujeres suma víctimas y, en varios casos, tiene como escenario el propio hogar.

Hasta julio pasado, Yucatán suma cuatro investigaciones por feminicidio que registrados durante el presente año. El día 15 de ese mes, Beatriz Arceo, de 47 años de edad, fue localizada sin vida dentro de una vivienda de la colonia Mercedes Barrera, sur de Mérida.

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De acuerdo con las primeras investigaciones, la mujer estaba en el domicilio junto con su esposo, identificado como José May, quien posteriormente también fue encontrado sin vida. Fue señalado como el principal presunto responsable dentro de las primeras líneas de investigación. El Servicio Médico Forense (Semefo) estableció que Beatriz murió por estrangulamiento.

Anteriormente, el 23 de marzo, Génesis, una niña de tres años originaria de la comisaría de Itzincab, murió tras sufrir presuntas agresiones de su padrastro. El 24 de mayo, Sujuy fue asesinada presuntamente por su pareja cuando intentaba proteger a una de sus hijas durante una agresión. Posteriormente, el hombre se quitó la vida.

Luego, el 27 de mayo, una mujer fue privada de la vida dentro de un domicilio del fraccionamiento San José Tecoh, sur de Mérida. El presunto autor fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Estos hechos vuelven a poner el foco sobre una problemática que en muchas ocasiones permanece oculta detrás de las puertas de los hogares: la violencia contra las mujeres.

Las investigaciones de cada uno de los casos permanecen bajo responsabilidad de las autoridades ministeriales, quienes deberán determinar las circunstancias, posibles antecedentes de violencia y responsabilidades penales conforme avance cada expediente.